Lavoro, L’Asp di Agrigento cerca nuove figure da inserire nel suo organico

Tempo di assunzioni all’Asp di Agrigento.

Nei giorni scorsi è stato pubblicato il bando per la ricerca di nuove figure professionali da inserire all’interno del proprio organico

Nel dettaglio, pare che l’Asp agrigentina svoglia assumere a tempo determinato una sfilza di dietisti, assistenti sanitari, collaboratori professionali sanitari, assistenti sanitari e chimici.

Per chi volesse candidarsi ed avviare così un’importante occasione lavorativa con l’azienda sanitaria sarà possibile inviare la propria istanza di partecipazione al bando avendo ovviamente i requisiti fondamentali per partecipare alla selezione delle varie unità da assumere: laurea triennale in dietistica; diploma di laurea primo livello di assistente sanitario; laurea vecchio ordinamento in chimica, laurea specialistica in chimica; una laurea magistrale in chimica, una laurea magistrale in scienze chimiche, una laurea triennale scienze e tecnologie chimiche.