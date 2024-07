I nuovi casinò online donano costantemente linfa vitale al panorama del gioco d’azzardo italiano. Dotate

delle più innovative funzionalità e di design e pattern moderni, accattivanti e originali, queste nuove

piattaforme di gioco offrono un’esperienza unica sia per i giocatori esperti che per i neofiti.

In questo articolo offriamo una panoramica approfondita di quelli che, a nostro avviso, sono i più interessanti

casinò online di recente creazione in Italia, con focus sulle loro caratteristiche principali e sui vantaggi che

sono in grado di offrire agli utenti.

I migliori nuovi casinò del 2024

Abbiamo collaborato con un team di esperti del settore per identificare i più interessanti casinò di recente

lancio, a cui è possibile accedere dall’Italia.

Ognuno offre un’esperienza di gioco entusiasmante e

coinvolgente, un vasto assortimento di giochi, bonus vantaggiosi e un ambiente di gioco sicuro.

Abbiamo esaminato attentamente questi nuovi casinò concentrandosi in particolare sulle licenze, la

sicurezza e il servizio di assistenza.

La maggior parte dei nuovi casinò online è ottimizzata per il gioco mobile, offrendo un’esperienza senza problemi anche su smartphone o tablet. Benché non tutti i casinò offrano un’applicazione mobile dedicata, è possibile accedere a questi casinò da browser.

Il range è molto ampio e piuttosto eterogeneo. Siamo certi che si adatti alle esigenze di un bacino di giocatori sempre più ampio ed esigente. Abbiamo elaborato una top list delle uscite più recenti tra i nuovi casinò online italiani, che illustriamo dettagliatamente di seguito.

WinCasinò

WinCasinò si propone come nuovo punto di riferimento per gli appassionati di giochi da casinò online. Con

un ventaglio di oltre 8000 giochi, che includono anche esclusive sessioni con croupier dal vivo, la piattaforma

garantisce un’esperienza di gioco estremamente ricca e diversificata, adatta a ogni preferenza. Si tratta di un

ottimo sito per il gioco delle slot machine, con tante slot Megaways e con jackpot.

WinCasinò opera sotto la severa regolamentazione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM),

garantendo un ambiente di gioco sicuro al 100%. Questa licenza sottolinea l’impegno dell’azienda di offrire

un’esperienza di gioco sicura e piacevole su tutta la linea.

Grazie al supporto di modalità di pagamento diverse, WinCasinò facilita le transazioni fluide e sicure per i

depositi e i prelievi. Inoltre, il servizio clienti della piattaforma è assolutamente di prim’ordine, con una

funzione di chat dal vivo disponibile per rispondere prontamente a qualsiasi quesito. WinCasinò offre anche

un’allettante offerta di benvenuto e una serie di promozioni, creando un ambiente di gioco stimolante e

coinvolgente. Si segnala l’interessante funzione di chat per gli utenti, introdotta con il fine di favorire

l’interazione tra gli iscritti.

AdmiralBET

AdmiralBET si distingue nel mondo dei casinò online, offrendo una stimolante e coinvolgente esperienza di

gioco con il suo assortimento di oltre 2400 giochi. I giocatori possono immergersi in un mare di opzioni che

vanno dalle più avvincenti slot ai giochi di casinò in tempo reale.

La piattaforma abbraccia l’era digitale e supporta le transazioni attraverso diversi metodi di pagamento,

garantendo la massima flessibilità e sicurezza nei depositi e nei prelievi. A sostegno della sua solida offerta

di gioco, AdmiralBET vanta un sistema di assistenza clienti completo, valido e accessibile tramite chat dal

vivo ed e-mail, oltre a vari canali di social media, per garantire un supporto sempre a portata di mano.

I nuovi arrivati su AdmiralBET sono accolti con una generosa offerta di benvenuto, che aggiunge un ulteriore

livello di allegria all’avventura di gioco. Sebbene la piattaforma non offra ancora un’app mobile dedicata,

compensa con un sito web mobile-friendly, che assicura un’esperienza di gioco fluida su vari dispositivi

mobili.

Autorizzato e severamente regolamentato dalla sopracitata Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM),

AdmiralBET dimostra il suo impegno nel fornire un ambiente di gioco sicuro, consolidando la sua

reputazione di casinò online affidabile e serio.

BetRoom

BetRoom è uno dei siti più nuovi in Italia e il suo catalogo comprende alcune delle migliori slot machine.

BetRoom aggiorna regolarmente la propria selezione con le ultime novità in fatto di slot. Con una generosa

offerta di benvenuto, BetRoom offre una vasta gamma di giochi, con slot machine esclusive e con jackpot. Il

casinò presenta una selezione diversificata di oltre 20 categorie, che spazia dalle classiche video slot alle

slot Megaways più innovative e all’avanguardia.

Betic

Per i giocatori in cerca di un nuovo casinò, consigliamo sicuramente Betic, che offre una serie di metodi di

pagamento che consentono depositi e prelievi rapidi, tra cui PayPal. Betic è ideale per giocare con le slot

machine, con tornei settimanali e premi giornalieri su slot selezionate, e scommettere sulle partite di calcio.

Kingcasinò online

Kingcasinò coglie l’essenza e l’opulenza dei classici casinò italiani, come quelli di Sanremo in Liguria e

Venezia, e si distingue come uno dei migliori nuovi casinò mobili. Con oltre 1600 giochi, tra cui slot e giochi

da tavolo, collabora con i migliori fornitori di software e offre un’esperienza di gioco fluida sia su cellulare che

su laptop.

VideoSlots casinò

L’interessante bonus di benvenuto di VideoSlots casinò gli assicura un posto d’onore nella nostra lista di

nuovi portali di gioco. L’ampia selezione di giochi accosta i titoli più noti a novità che i giocatori italiani

potrebbero non conoscere. L’accesso continuo ai giochi di casinò dal vivo da qualsiasi dispositivo mobile

rende VideoSlots una delle scelte migliori per i giocatori che cercano il meglio del casinò mobile. È possibile

depositare e prelevare istantaneamente con metodi di pagamento come Skrill e Neteller.

Planetwin365 casinò

Planetwin365 è un’altra nuova piattaforma che consigliamo. Offre promozioni impressionanti che hanno

attirato la nostra attenzione. È possibile completare attività divertenti per sbloccare trofei. Ogni tot trofei

sbloccati si sale di livello e si ricevono giri gratuiti sulle slot machine.

Terrybet casinò

Terrybet, un nuovo casinò online, si distingue per le promozioni che offre regolarmente. Oltre all’iniziale

bonus di benvenuto, Terrybet offre costantemente promozioni che consentono ai giocatori di ottenere giri

gratuiti, opzioni di cashback e l’accesso a tornei esclusivi.

Una menzione in questa guida sui nuovi casinò la meritano senz’altro anche Fastbet, MacaoWin, Pepegol,

VinciTù, Zona Gioco, Partypoker, Fantasyteam, Efbet, Signorbet, Sportbet, Amazingbet e Betaland casinò.

Si segnalano anche Casinomania, Plexbet, Olybet e BulliBet. Completano il quadro JackpotCity,Dobet

casinò, Loyalbet e QueenCasinò online.