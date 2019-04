Racalmuto, penetra in casa di anziana e ruba tutti i gioielli

Connect on Linked in

Un clamoroso furto è stato commesso nella giornata di ieri a Racalmuto, paese in provincia di Agrigento.

A quanto pare ignoti, non si sa ancora come, sarebbero riusciti ad intrufolarsi all’interno dell’appartamento di una vedova di 77 anni sito in via Maggiore medico Restivo arraffando i gioielli del valore di circa 10 mila di euro che la povera pensionata teneva segregati all’interno di un armadio per poi darsi alla fuga indisturbato.

A fare l’amara scoperta è stata la stessa anziana donna a cui non è rimasto altro che denunciare il fatto alla locale stazione dei carabinieri i quali hanno immediatamente avviato le indagini.

Di Pietro Geremia