Racalmuto, violenta lite tra vicini: sfiorata la tragedia

Una furibonda lite tra vicini per poco non finiva in tragedia a Racalmuto, paese in provincia di Agrigento.

In seguito ad una animata lite, avvenuta per motivi che sono ancora al vaglio degli inquirenti, due vicini di casa se le sarebbero date di santa ragione arrivando addirittura a darsi delle coltellate. Ad avere la peggio è stato un 40enne che, una volta ferito, sarebbe stato portato al pronto soccorso dove i medici avrebbero fortunatamente diagnosticato solo delle lievi ferite al collo e al braccio.

Sul caso indagano gli uomini dell’arma dei carabinieri di Racalmuto, coordinati dalla compagnia di Canicattì, i quali stanno vagliando le posizioni dei protagonisti del non pacato litigio.

Di Pietro Geremia