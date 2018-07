Sciacca, la Croce Rossa organizza il torneo solidale di Beach Volley “Aiutaci ad aiutare”

Anche quest’anno il Comitato di Agrigento della Croce Rossa Italiana, in collaborazione con l’associazione Orazio Capurro – Amore per la Vita e la struttura Mojito Beach, organizzano un torneo di beach volley 2×2 maschile,femminile e misto che si svolgerà presso la spiaggia in c.da Foggia a Sciacca nelle ore pomeridiane di sabato 28 e domenica 29 luglio 2018.

Scopo dell’iniziativa è una raccolta fondi a favore della Croce Rossa Italiana, Comitato di Agrigento. La CRI è prima di tutto una Associazione di persone che aiutano altre persone.

Per questo ogni contributo che viene dai singoli cittadini, o da gruppi di persone che si organizzano per aiutarci, di qualsiasi entità sia, è per noi fondamentale. Un grosso aiuto nell’organizzazione dell’evento ci viene fornito da Tany Frinzi Russo,

allenatore del Papiro Fiume Freddo di Catania, squadra che milita in B maschile, Enzo Graffeo, allenatore della squadra dello Sciacca che milita in C maschile e Nino Marchese allenatore della squadra femminile dello Sciacca, che milita in prima divisione.

Sponsor dell’iniziativa è Terranova Outlet Sciacca , insieme a MioMercato, Ciuri Ciuri, Gioia Gioielli e Risoluto.it.

La singola quota è di 10,00 euro a persona per gli adulti e di 5,00 euro per i minorenni e potranno partecipare tutti coloro che hanno compiuto 14 anni, in salute e con tanta voglia di aiutare.

Per partecipare basta inviare una mail all’indirizzo crocerossaitalianasciacca@gmail.com indicando nome e cognome dei partecipanti ed il loro numero di cellulare o presentarsi sabato 28 entro le 14.45 per la registrazione prima dell’inizio del torneo.

Il Presidente della Croce Rossa Italiana Comitato di Agrigento dott. Angelo Vita

Il Presidente dell’Associazione Orazio Capurro- Amore per la Vita dott. Alessandro Giuseppe Capurro