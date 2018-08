Sicilia, meteo: dopo un weekend normale prepariamoci ad un’ondata di caldo esagerata

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Colpo di scena meteorologico. E’ iniziato Settembre e con esso, come normale dovrebbe essere, l’estate va a scemarsi ma… non è così.

Non è così perchè dopo un weekend in chiaroscuro con qualche temporale sui settori orientali ma mite con temperature sui 30/32°C, dalla prossima settimana, 3-9 Settembre, l’Anticiclone africano assalirà prepotentemente la nostra Sicilia apportando con se aria rovente proveniente dal deserto del Sahara.

L’alta pressione sub-tropicale sarà quindi responsabile di quest’ondata che porterà le temperature massime a sfiorare addirittura i 36 e in alcuni casi, nelle zone interne, anche i 38°C. Oltre al caldo tornerà a farsi sentire, in particolar modo nella notte e al mattino, la temutissima afa. A presto per ulteriori aggiornamenti.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato