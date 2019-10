Un arbitro narese dirigerà Juventus – Fiorentina, gara di Supercoppa italiana 2019 di calcio femminile

Print This Post

La Supercoppa italiana 2019 di calcio femminile sarà la ventitreesima edizione della Supercoppa italiana di calcio femminile. Sarà diretta da Graziella Pirriatore .

A contendersi il trofeo saranno la Juventus, vincitrice del campionato di Serie A 2018-2019 e detentrice della Coppa Italia 2018-2019, e la Fiorentina, qualificata come finalista della coppa nazionale.

Le due squadre si sfideranno il 27 ottobre 2019, alle ore 12:30, presso l’Orogel Stadium-Dino Manuzzi di Cesena, arbitrate da Graziella Pirriatore della sezione AIA di Bologna.

in diretta televisiva dalle ore 12:30 sul canale Sky Sport Serie A. Il presidente Gero Drago unitamente a tutto il CDS e agli arbitri agrigentini augurano a Graziella ( originaria di Naro in provincia di Agrigento) un grande in bocca al lupo.