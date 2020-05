Agrigento, Salvini sulla fuga di migranti a Siculiana: “Governo complice?”

Connect on Linked in

«Decine di immigrati in fuga dalla quarantena in provincia di Agrigento: il governo spalanca i porti a migliaia di clandestini e non è in grado di controllarli, mettendo a rischio la salute di tutti.

Dal primo gennaio al 28 maggio 2019 si contavano 1.490 sbarchi, contro i 4.838 dello stesso periodo di quest’anno. Governo di complici o di incapaci?». Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini, commentando la fuga di decine di tunisini dal centro di accoglienza di Siculiana in provincia di Agrigento.

Fonte: lasicilia.it

(https://www.lasicilia.it/news/agrigento/344541/migrant-salvini-fuggono-da-quarantena-a-siculiana-e-governo-spalanca-i-porti.html)