Canicattì, dati stabili sui contagi: questa la situazione

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

In città la situazione relativa al contagio da covid 19 è stabile, attualmente sono 5 le persone risultate positive al tampone, 1 persona guarita.

In totale sono stati eseguiti 174 tamponi, 109 negativi e 59 persone in attesa di esito .

Per fortuna in città si è riusciti a contenere la diffusione del contagio ma questo non deve indurre la popolazione ad abbassare la guardia poichè l’isolamente sociale resta sempre la miglior forma di prevenzione.

Anche dopo che saranno allenate le misure restrittive è sempre consigliato l’uso di guanti e mascherina oltre che il distanziamento di almeno 1,5 metri.