Imbrò, Città, Garozzo: tre siciliani alla conquista dello sport internazionale

La Sicilia è da sempre uno dei bacini di talento più importanti per lo sport

nazionale in ogni disciplina, una tradizione che non si è interrotta negli

ultimi anni. Oggi parleremo proprio di tre giovani siciliani che stanno facendo

parlare di sé a suon di risultati e che stanno portando in alto lo stendardo

della Regione: Matteo Imbrò, Valerio Città e Daniele Garozzo.

Matteo Imbrò, nato il 12 febbraio 1994 ad Agrigento,

è uno dei cestisti più promettenti della pallacanestro azzurra. Playmaker di

192 cm e con un gran fiuto per l’assist spettacolare, il siciliano dimostra fin

dalla tenera età doti di intelligenza cestistica fuori dal comune. Ed è proprio

grazie a queste doti che si conquista il passaggio al vivaio della Virtus

Siena, una delle società più attente ai giovani emergenti, dopo aver raggiunto

le finali nazionali con l’Agrigento e aver vinto l’anno successivo il titolo

regionale con Trapani.

Quelli in Toscana saranno tre anni ricchi di soddisfazioni per Imbrò. Tre

annate in cui il play siciliano conquisterà uno scudetto di categoria, il

premio come miglior giocatore al Trofeo delle Regioni e

la Coppa Italia di Serie A dilettanti. Nel frattempo mette gli occhi su di lui

una delle squadre storiche del nostro basket: la Virtus Bologna.

Le V Nere lo acquistano così da Siena,e lo mandano alla società satellite

dell’Eagles Basket per poi integrarlo in prima squadra nella stagione

2012-2013.

Il primo anno Imbrò lo trascorre tra prima squadra (con cui arriva l’esordio

in serie A) e Under-19, contribuendo in maniera decisiva alla vittoria dello

Scudetto giovanile. Nel 2013-2014 la Virtus lo

nomina capitano a soli 19 anni: il più giovane della Serie A e della storia

del club emiliano. Sarà però un infortunio a limitare la sua ascesa e a

convincerlo a ripartire dalla A2 con le maglie di Ferentino prima e di Treviso poi.

Dal 2017 gioca con la maglia dei veneti in Serie A2 e in questo 2018/2019

sta riscrivendo la tabella dei record personali: 10,9 punti di media a partita

a cui aggiunge 2,7 rimbalzi, 4,2 assist e un grandissimo 51% dal campo.

Valerio “Steinerbest” Città è originario della

provincia di Palermo ed è uno dei migliori talenti

del nuovo movimento pokeristico siciliano.

Receptionist a Castelbuono nella vita di tutti i

giorni e musicista per passione, Città inizia a conquistare i primi risultati

al tavolo verde nel 2015 quando ottiene un piazzamento a premi nell’Italian

Big Game di Nova Gorica. L’anno successivo sarà quello dell’esplosione

definitiva. Nella settimana dell‘Italian Championship of Online Poker,

uno degli appuntamenti più prestigiosi del poker online nazionale, il siciliano

si qualifica per ben sei final table, ne vince quattro e si piazza al primo

posto nell’evento 1 NLH battendo più di 1200 avversari.

E se i risultati più importanti sono arrivati sul web, non mancano i

piazzamenti prestigiosi anche negli appuntamenti live. Nel 2017 Città decide di

partecipare alla Battle Of Malta, torneo di riferimento

del poker continentale. Riuscirà a chiudere in testa il primo giorno di gioco

davanti a campioni come Joel Nystedt e a fine campagna chiuderà tra i primi 30.

Risultati di altissimo livello che hanno permesso al ragazzo di Castelbuono

di approfondire la difficile variante degli MTT online e di mettere a punto le

strategie per affrontare il field internazionale. Il suo approccio è rimasto

quindi quello dei piccoli passi e i premi vinti sono stati utilizzati per

aumentare il bankroll e cercare di scalare le classifiche di rendimento che

danno accesso agli appuntamenti più importanti. Lo stesso modo di affrontare la

disciplina alla base del successo di Ramon

Colillas fresco trionfatore nel PSPC, uno dei tornei più importanti del

mondo, e partito proprio dagli Spin&Go online e dai pass vinti a livello

locale per tentare la scalata alle vette del poker sportivo internazionale.

Più che un talento emergente una vera e propria stella dello sport italiano.

Stiamo parlando di Daniele Garozzo, campione olimpico a

Rio 2016 nel fioretto individuale. Classe 1992 e fratello minore dello spadista

Enrico Garozzo. Daniele inizia a conquistare vittorie sin dal 2008, anno in cui

trionfa nel Cadet World Championships di Acireale, città in cui risiede e dove

ha iniziato a muovere i primi passi in pedana seguito dal maestro Domenico

Patti.

Nel 2011 e nel 2012 Daniele inizia a far parlare di sé per i risultati a

livello internazionale. In quel biennio la bacheca si arricchisce di due

argenti nel fioretto ai Mondiali Junior. Ai piazzamenti a livello

giovanile iniziano ad affiancarsi quelli assoluti: il 2013 è l’anno del bronzo

alle Universiadi. Il 2015 quello dell’argento europeo, arrivato dopo la

sconfitta in finale con il connazionale Andrea Cassarà.

Sarà proprio quello il traguardo che farà scattare la scintilla per il salto

di qualità definitivo. Ai Mondiali di Mosca 2015 Garozzo conquista l’oro

nel fioretto a squadre. Farà ancora meglio alle Olimpiadi di Rio 2016

quando vincerà

l’oro nel concorso individuale battendo in finale lo statunitense

Massialas.

Da quell’incredibile oro olimpico Daniele non si è più fermato: nel 2017 ha vinto l’oro agli Europei di Tiblisi e il bronzo ai Mondiali di Lipsia. Lo scorso anno sono arrivati due argenti continentali e l’oro a squadre ai Mondiali di Wuxi.

