Migrazione, guardia costiera salva 70 profughi: trasferiti a Lampedusa

Continua a ritmi serrati il lavoro della guardia costiera italiana sulle coste della Sicilia.

In seguito alla segnalazione avvenuta da parte della nave Mare Jonio del Progetto Mediterranea, i militari hanno intercettato a cinque miglia da Lampedusa un gommone in avaria in cui erano stoccati 70 migranti di origini eritree, siriane e ghanesi tra cui molte donne e minori e due bambini.

Nel dettaglio, la Mare Jonio pare che avesse intercettato il barcone in difficoltà in acque internazionali, a 26 miglia da Lampedusa, e aveva chiesto a Malta di intervenire riferendo di aver ricevuto come risposta un diniego per indisponibilità di barche. Solo gli uomini della guardia Costiera di Lampedusa hanno dunque risposto alla richiesta di aiuto intervenendo quando ormai il natante si era avvicinato alle coste facendoli sbarcare garantendo tutte le cure necessarie.

Di Pietro Geremia