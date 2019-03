Sicilia, imbocca strada contromano e investe agenti: arrestato 41enne

Print This Post

Un uomo di 41 anni è stato arrestato nella giornata di ieri da parte degli uomini della polizia di Stato di Palermo per i reati di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

A quanto pare il sospetto, alla guida di una Fiat Punto,

avrebbe imboccato ad alta velocità e contromano la via XVII Maggio del

capoluogo siciliano incurante dell’alt degli agenti.

Ne sarebbe dunque derivato un inseguimento terminato sotto la casa dell’uomo in

Passaggio Bernardino Verro, dove quest’ultimo sarebbe sceso dal mezzo

completamente ubriaco scagliandosi dapprima contro i poliziotti per poi rifugiarsi

all’interno del proprio appartamento e sbeffeggiarli in modo provocatorio.

Solo dopo alcune ore di sbornia smaltita gli agenti di pubblica sicurezza hanno

potuto arrestare il sospetto portandolo in commissariato per gli accertamenti

di rito.

Di Pietro Geremia