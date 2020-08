Nuove misure per contrastare il diffondersi della pandemia e scongiurare il pericolo di un nuovo lockdown , il ministero della salute ha prorogato l’obbligo di mascherina fino a ferragosto in tutti i luoghi chiusi accessibili al pubblico, dai treni ai negozi.

A quanto si apprende da fonti di governo, il dpcm che sarà adottato la prossima settimana dovrebbe confermare nella sostanza le linee guida ad oggi in vigore e viene fin d’ora dato per scontato il rinnovo dell’obbligo delle mascherine per il contenimento del contagio. Per il momento l’ordinanza firmata il primo agosto dal ministro Speranza impone l’uso dei dispositivi di protezione fino al 15 agosto.

Stiamo vivendo una fase molto delicata poichè, nonostante i numeri dei contagiati sono decisamente più bassi rispetto ad alcuni mesi fa, se si continuerà a non stare attenti, si può rischiare un nuovo lockdown anche in Italia.