Siracusa, condannati ai domiciliari vengono beccati fuori a festeggiare: trasferiti in carcere

Una scappatina che è costata decisamente cara a due ragazzi di 19 e 20 anni originari di Siracusa quel avvenuta nella notte di San Lorenzo. I due infatti nonostante fossero sottoposti agli arresti domiciliari in quanto accusati di aver perpetrato una rapina nel dicembre scorso, sono stati sorpresi dagli uomini della Polizia di Stato a festeggiare la notte di San Lorenzo in spiaggia incuranti dunque della misura limitativa della libertà personale impostagli dal tribunale. Una volta fermati e portati in commissariato, in seguito alle formalità di rito, i due furbetti sono così stati trasferiti presso in carcere su ordine del Tribunale siracusano.

Di Pietro Geremia