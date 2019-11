Barcellona P.G., controlli nel fine settimana di “Halloween”: denunciate 7 persone.

Connect on Linked in

Nel corso del fine settimana di “Halloween”, i militari della Compagnia Carabinieri di Barcellona Pozzo di Gotto hanno svolto servizi straordinari di controllo del territorio finalizzati alla prevenzione e repressione del fenomeno della guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche e psicotrope e dello spaccio di sostanze stupefacenti nei luoghi della movida notturna presenti nel comprensorio barcellonese.

Nel corso dei servizi, che hanno visto impegnate le gazzelle della Sezione Radiomobile e le diverse pattuglie delle Stazioni Carabinieri i militari dell’Arma hanno proceduto nei confronti di:

un 41 enne che è stato deferito in stato di libertà all’A.G. per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, in quanto trovato in possesso di 10 grammi di “marijuana”;

un 17 è stato deferito in stato di libertà per ricettazione, in quanto sorpreso alla guida di un ciclomotore privo di targa e con telaio abraso;

un 39 enne è stato deferito in stato di libertà all’A.G. per deposito e abbandono di rifiuti;

un 31 enne è stato deferito in stato di libertà all’A.G. per inosservanza alle prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale di P.S.;

tre automobilisti sono stati deferiti in stato di libertà per guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche o per essere risultati positivi all’assunzione di sostanze psicotrope;

12 persone sono state segnalate alla locale Prefettura quali assuntrici di sostanze psicotrope, poiché trovate in possesso di modiche quantità di sostanze stupefacenti, detenute per uso personale, con il sequestro di 40 grammi di “marijuana”.

Inoltre, sono stati svolti mirati controlli nei confronti dei soggetti sottoposti a misure limitative della libertà personale e della sorveglianza speciale.

Sono stati controllati, complessivamente, 63 automezzi e 127 persone e sono state contestate infrazioni al Codice della Strada che prevedono sanzioni penali e sanzioni amministrative (tra cui 5 per mancanza di copertura assicurativa e 4 per mancata revisione, con i sequestri amministrativi dei veicoli), e ritirate, in vista della successiva sospensione, due patenti di guida.