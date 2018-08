Trapani, estorceva 7 milla euro al mese a un noto commerciante: arrestato 39enne

Connect on Linked in

F.B., 39enne disoccupato e originario di Palermo, è stato arrestato dagli uomini dell’arma dei carabinieri della stazione di Partanna, in provincia di Trapani, per il reato di estorsione continuata. L’uomo infatti, già noto alle forze dell’ordine, era riuscito ad estorcere ad un noto commerciante partannese, mediante l’uso reiterato di minacce, messaggi e missive, varie somme di denaro, per un totale di 7 mila euro circa. L’operazione di arresto del furfante è stata resa possibile grazie all’ingordigia di quest’ultimo che aveva chiesto alla propria vittima ulteriori 350 euro. Il commerciante però, ormai stanco delle continue vessazioni, ha denunciato il tutto alle forze dell’ordine le quali si sono così appostate beccando in flagrante il reo procedendo così al suo arresto al trasferimento presso il carcere di Sciacca.

Di Pietro Geremia